Sestri: escursione al tramonto e racconto di un viaggio in Canada

Da Mediaterraneo

Il mese di ottobre generalmente regala tramonti di straordinaria bellezza, con cieli che si accendono di sfumature calde e intense, dal rosso al viola, dal rosa all’oro. È proprio in questo scenario che cittadini e visitatori potranno vivere un’esperienza unica di cammino, natura e suggestioni: venerdì 10 ottobre il Comune di Sestri Levante, tramite il LabTer Tigullio, Centro di educazione ambientale e sviluppo sostenibile riconosciuto dal Sistema Ligure dei Centri di educazione ambientale, organizza l’escursione guidata “Sant’Anna al tramonto”. Una guida ambientale escursionistica locale accompagnerà i partecipanti lungo il sentiero che percorre il promontorio di Sant’Anna, uno dei più affascinanti della Liguria, con viste spettacolari sull’istmo di Sestri Levante e sul promontorio di Portofino.

L’occasione è legata anche alle celebrazioni del “compleanno” dell’Ass. Sentieri a Levante, fondata proprio a metà ottobre 2015 da Italo Franceschini, Stefano Chioggia, e tanti altri appassionati di escursionismo e natura, tra cui il LabTer Tigullio. Il gruppo si occupa della tutela e manutenzione della rete sentieristica e del paesaggio rurale del levante ligure, collegando la costa con l’entroterra, e promuovendo la conoscenza di questi percorsi.

» leggi tutto su www.levantenews.it