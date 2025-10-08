Sestri: “La città ha bisogno di risposte vere, non di regolamenti e divieti”

Da Progresso Per Sestri

Mentre la maggioranza di governo cittadina continua a perdere tempo tra regolamenti, divieti e procedure, i problemi reali della città restano senza risposta. L’ultima segnalazione – arrivata da tutti i genitori della scuola primaria di San Bartolomeo e trasmessa anche all’ASL4 – descrive una situazione grave e inaccettabile nel servizio mensa scolastica: acqua torbida servita ai bambini, cibo freddo o crudo, scarsa qualità complessiva e menù non conformi alle linee guida.

