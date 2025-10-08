Spiagge San Giorgio, vivace scambio tra Bucci e Paoletti. Il sindaco: “Sono interdette ma fisicamente accessibili”. Il presidente: “Allora perché intervenire?”

“Le spiagge oggi sono accessibili?”, la domanda posta dal presidente regionale Marco Bucci dopo l’illustrazione dell’intervento sulla falesia della seconda e della terza caletta di San Giorgio. “Sì, purtroppo lo sono. L’accesso alle due spiagge è vietato con ordinanza, ma fisicamente sono accessibili sia via mare, sia via terra”, la risposta del sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti. Questo l’esordio di un vivace confronto dipanatosi oggi nella sala consiliare lericina, di fronte a un numeroso pubblico, nel corso della presentazione dei lavori sopra menzionati, al centro della tappa lericina della visita istituzionale del presidente nello Spezzino. Le parole del primo cittadino hanno particolarmente sollecitato l’ex sindaco di Genova: “Fatemi capire, altrimenti uno dice: cosa lo facciamo a fare l’intervento, se sono accessibili? Quale vantaggio dà questo intervento a cittadini?”, ha detto. “Frequentare le due spiagge, che oggi frequentano comunque…”, ha allora detto Paoletti. “Devo allontanarmi, non posso accettare questo discorso – ha replicato Bucci -. Ve lo dico chiaro e tondo, con sincerità e con il cuore in mano: non posso accettare che i cittadini vadano in un posto dove non si può andare. Dovete dire chiaramente che non si fa”. “Nemmeno noi accettiamo che ci vadano. Ci sono i cancelli chiusi con i divieti – cancelli che però vengono regolarmente scavalcati – e interveniamo regolarmente con la Capitaneria di Porto ad allontanare le persone; non solo, facciamo anche denunce in Procura per violazione dei divieti di accesso”, ha continuato Paoletti, che ribadirà ancora più volte come le calette in questione siano materialmente raggiungibili, nonostante i divieti, trovando sempre la perplesssità di Bucci. “L’urgenza di intervenire nasce da qui, dal fatto che queste spiagge sono fisicamente accessibili e ciò rappresenta un problema, un pericolo, perché la gente si disinteressa dei divieti e accede comunque”, ha aggiunto il primo cittadino, le cui argomentazioni hanno riscosso un applauso dalla platea.

“Comunque l’investimento lo facciamo, non ci sono problemi da questo punto di vista, e rendiamo accessibili le spiagge – ha concluso Bucci -. Però un amministratore pubblico non può fare questi discorsi, dev’essere in grado di poter dire no quando è no. Se qualcuno viola leggi e regolamenti lo fa a sue spese e a suo rischio e pericolo. L’amministratore non può consentire la violazione, anche se so che non è la tua (rivolto al sindaco, ndr) intenzione. Queste spiagge oggi non sono accessibili: punto. Se non diamo questo messaggio chiaro, non serve a niente spendere 1,3 milioni. Se l’amministratore pubblico non dice chiaro e tondo quale è il problema, non ci siamo. Abbiamo il dovere di spendere i soldi dei cittadini per cose utili: se quindi mi dite ‘trasformiamo una spiaggia da non accessibile ad accessibile’ allora siamo assolutamente d’accordo. Ma se mi dite che oggi è accessibile, allora cosa li spendiamo a fare?”.

