TTG Rimini, l’annuncio di Berlangieri: “Nel 2026 vi aspettiamo a Finale per i mondiali di Enduro”

Loano/Finale Ligure/Pietra Ligure/Varazze. La nuova era del turismo nella Riviera Ligure di Ponente passa attraverso una forte identità territoriale e una promozione digitale sempre più evoluta, grazie all’integrazione con il DMS – Destination Management System regionale: una piattaforma strategica capace di organizzare e valorizzare esperienze, eventi, informazioni e servizi, rendendoli immediatamente accessibili a visitatori e operatori.

A testimoniarlo al TTG Travel Experience 2025, nel corso della conferenza “Il futuro adesso. Dalla marca al prodotto: i Comuni protagonisti del DMS regionale”, ospitata oggi presso lo stand di Regione Liguria, sono stati i Comuni di Arenzano, Finale Ligure, Loano, Pietra Ligure e Varazze: cinque destinazioni con una visione condivisa di sviluppo turistico. Un racconto a più voci tra risultati raggiunti, nuove progettualità e prospettive di collaborazione, per accrescere l’attrattività e la competitività sui mercati nazionali e internazionali. Presenti anche l’assessore regionale al turismo Luca Lombardi e il ministro del turismo Daniela Santanché.

