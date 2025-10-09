A Laigueglia torna “Il Salto dell’Acciuga” con street-food, musica e danza, laboratori didattici, visite guidate e tanto altro

Laigueglia. Con “Il Salto dell’Acciuga” si chiude la stagione estiva laiguegliese. L’evento è in programma da venerdì a domenica nel borgo marinaro. Nel cuore della cittadina, infatti, si svolgerà la quattordicesima edizione della manifestazione co-organizzata da Comune di Laigueglia e Pro Loco di Laigueglia APS con la collaborazione di decine di volontari ed i contributi della Regione Liguria-Assessorato al Turismo e Fondazione De Mari.

Per il 2025 il tema sarà “Le rotte del Sabir antica lingua del mediterraneo”. Attraverso la narrazione della lingua Sabir, un misto di lingue arabe, catalano, greche, occitane, turche, venete e liguri, parlata in tutti i porti del Mediterraneo tra l’epoca delle Crociate ed il XIX secolo, ripercorreremo la storia dei viaggi e dei commerci che per secoli hanno unito i popoli che si affacciano sul “Mare Nostrum”. La lingua è il primo strumento per unire i popoli, il Sabir ha consentito di trasformare tanti Paesi e popolazioni diverse in un’unica grande regione mediterranea in cui gli scambi culturali, economici ed etnici hanno influenzato ed arricchito ogni popolo.

