Affidato allo studio Ferrari l’incarico per il progetto del nuovo centro culturale nell’ex capannone Fitram

Si avvicina la realizzazione di un nuovo centro culturale all’interno dell’ex capannone Fitram. Il Comune della Spezia ha infatti affidato allo studio tecnico dell’ingegner Paolo Ferrari l’incarico professionale per la progettazione architettonica e strutturale esecutiva, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza per l’esecuzione dell’opera. L’ex magazzino, dopo essere stato per decenni il ricovero dei mezzi dell’azienda locale di trasporto pubblico e dopo aver accolto l’hub vaccinale nel complicato periodo della pandemia, si avvia così a ricevere una destinazione di stampo culturale, che va a completare il polo che è oggi costituito dalla biblioteca Beghi.

L’offerta presentata dallo Studio Ferrari, pari a 68.500 euro, oltre Iva e oneri di legge, è stata giudicata congrua e conveniente rispetto alle quotazioni di mercato. L’importo complessivo stanziato dall’amministrazione ammonta a 86.986,39 euro, finanziato con oneri di urbanizzazione sul bilancio 2025.

