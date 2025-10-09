Anche il savonese al ShipDay25: la blue economy al centro del confronto nazionale

Provincia. Il Presidente Olivieri, unitamente al Comandante della Capitaneria di Porto di Savona, Capitano di Vascello Matteo Lo Presti, e al Consigliere Nazionale di Confitarma, Fabrizio Conni, ha preso parte, presso l’Auditorium della Tecnica di Confindustria – Roma, ai lavori dell’Assemblea annuale Confitarma “Blue to Blue”.
L’evento rappresenta un foro qualificato di confronto tra i principali operatori delle imprese di navigazione e dei gruppi armatoriali nazionali, attivi nei comparti merci, passeggeri, crociere e servizi ausiliari alla navigazione.