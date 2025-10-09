Atc, autisti Cub Trasporti in sciopero: “Da 28 anni senza contratto di secondo livello. Vogliamo salati dignitosi e un servizio decente”

Sarà una giornata complicata per chi utilizza il trasporto pubblico locale: mercoledì 15 ottobre, infatti, gli autisti di Atc incroceranno le braccia per 24 ore nell’ambito di uno sciopero che la Cub Trasporti La Spezia ha proclamato definendolo “atto di dignità e responsabilità collettiva”.

La decisione arriva dopo anni di silenzi e promesse disattese da parte dell’azienda. “La prima fase di raffreddamento, avviata lo scorso luglio, non ha ricevuto alcuna risposta, e anche la seconda fase conclusa il 6 agosto presso la Prefettura della Spezia si è chiusa con un esito negativo”, spiega il sindacato. “Da allora il muro di gomma è diventato insostenibile”.

Secondo la Cub, gli autisti lavorano in condizioni sempre più difficili, con turni massacranti, mezzi obsoleti, percorsi poco realistici e ore di straordinario per compensare la cronica carenza di personale. “Il livello di stress è altissimo, la sicurezza quotidianamente messa a rischio, la dignità professionale calpestata”, denunciano i rappresentanti sindacali. “Il sistema del trasporto pubblico locale, sia in gestione diretta che in appalto, è ormai allo sfascio: ritardi, corse saltate, mezzi guasti e disservizi quotidiani colpiscono sia i lavoratori sia l’utenza, costretta a fare i conti con un servizio inefficiente e indegno di una città come La Spezia”.

