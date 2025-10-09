Bagarre su Norma Cossetto, sull’aggressione denunciata da Ghio si va verso la battaglia legale

Genova. Potrebbe presto approdare in tribunale la vicenda dell’aggressione denunciata martedì dalla capogruppo di Avs in consiglio comunale Francesca Ghio. La rossoverde ha raccontato, ai giornalisti e in sala rossa, di essere stata investita da tre consiglieri di centrodestra con parole violente dopo le sue dichiarazioni in aula su Norma Cossetto: “Era una tesserata fascista, figlia di un fascista”. Anche la sindaca Silvia Salis, al termine della seduta, ha condannato l’aggressione: “Fatto gravissimo”.

Ma dopo il botta e risposta a suon di comunicati stampa, oggi la questione si è evoluta, come era presumibile, con contorni da battaglia legale. Il primo ad annunciare mosse avvocatizie è stato, sui social, il consigliere di Vince Genova ed ex assessore Mauro Avvenente, uno dei tre consiglieri che – come ha raccontato Francesca Ghio – le si sarebbero avvicinati con atteggiamento violento.

