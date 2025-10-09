Camogli: Govi-Solenghi, ad applaudire il Prefetto Torraco, Bucci e Salis

Ancora una replica, la sesta riservata alla Banca Passadore & C., per “Colpi di timone”, la commedia goviana interpretata da uno splendido Tullio Solenghi e dalla sua Compagnia. Ad assistere allo spettacolo il prefetto Cinzia Torraco; il presidente della Regione Marco Bucci, accolto dal sindaco Giovanni Anelli; il sindaco di Genova e della Città metropolitana Silvia Salis; autorità militari.

La Rai effettuerà le riprese stasera e domani per poi riproporle sul piccolo schermo; era stato così anche per le interpretazioni di Solenghi in “I maneggi per maritare una figlia” e “Pignasecca e Pignaverde”.

