Cantiere Viale Italia, aperta temporaneamente Via Chiodo per alleggerire il traffico

Prosegue, con la fase finale delle opere che interesseranno Viale Italia, il programma per la realizzazione del nuovo acquedotto cittadino, realizzato con fondi Pnrr e quindi senza incidere sulle bollette dei cittadini. In questa fase il cantiere stradale, per consentire la posa di una parte della tubazione attraverso l’impiego di un sistema a trivellazione orizzontale, necessario per bypassare una canalizzazione presente in Viale Italia e realizzare l’intervento senza chiudere il traffico in una direzione di marcia, deve essere realizzato con una maggiore lunghezza rispetto allo standard sino ad ora avuto, il tutto per una durata di una settimana.

Proprio a causa di tali lavori in Viale Italia, con il restringimento della carreggiata lato monte in prossimità di Via Diaz, vi è necessità di evitare code e rallentamenti nelle ore di maggior traffico. Per alleggerire questo problema da oggi, 9 ottobre, sino alle 20 del giorno 15 ottobre, verrà consentita la circolazione dei veicoli lungo la carreggiata lato monte di Via Chiodo transitando attraverso piazza Verdi in direzione Piazza Chiodo, questo con la temporanea sospensione dei divieti di circolazione normalmente in vigore in quel tratto stradale.

