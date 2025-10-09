Dallo sport ai laboratori, dalla natura alla musica: le proposte di Futuro Aperto per l’autunno e l’inverno

Riceviamo da Futuro Aperto

Con il nuovo catalogo autunno-inverno 2025/26, Futuro Aperto inaugura l’ultima stagione di attività, portando a compimento un’esperienza che, dal 2022 a oggi, ha coinvolto oltre 4.000 adolescenti tra La Spezia e la Lunigiana. Selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e cofinanziato da Fondazione Carispezia, il progetto giungerà alla sua conclusione nel mese di maggio 2026, lasciando in eredità un metodo di lavoro in rete e una comunità educante più solida.

“Questo ultimo catalogo non è un punto, ma una virgola – si legge nell’introduzione – segno di un cammino che continua, dentro e fuori queste pagine”. Tra le proposte gratuite della nuova edizione del catalogo non mancano i grandi classici amati dai giovani e dalle loro famiglie, ma anche tante novità: sport, laboratori artistici, ambiente e benessere, dentro e fuori le mura scolastiche.

Tra i primi eventi in programma dedicati alle famiglie, torna lo Speed-teen, in programma alla Spezia domenica 26 ottobre. Psicologi, educatori e insegnanti offriranno, gratuitamente, ascolto e consulenze personalizzate ai genitori.

