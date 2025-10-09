Dialma a porte aperte: due pomeriggi per conoscere tutte le attività del centro

Il Dialma apre le porte ed esce dai suoi spazi di Via Monteverdi 117 per incontrare il quartiere con due pomeriggi di Open Day gratuiti e ad accesso libero. Venerdì 10 e sabato 11, il Campetto Rosso, adiacente alla struttura, ospiterà brevi performance e laboratori esperienziali gestiti e promossi dalle associazioni che, nei diversi ambiti dell’arte, della cultura e della formazione, operano al D!alma. La Spezia Progetto Danza aprirà questa due giorni e porterà in scena una performance urbana con la collaborazione di Balletto Civile, a partire dalle 16 di venerdì 10 ottobre. A seguire nei due pomeriggi, Gli Scarti – Centro di produzione e d’innovazione teatrale presenterà i corsi annuali per bambini e ragazzi e offrirà l’opportunità di unirsi ad un laboratorio dedicato a persone over 70 che vogliano sperimentare il teatro.

La Compagnia degli Evasi condurrà alcuni esercizi teatrali per adulti, mentre il tecnico federale Christian Prencipe darà una piccola dimostrazione di un suo allenamento di boxe. La scuola di musica Moto Contrario aprirà i suoi laboratori di canto e gioco musica per bimbi dai 3 agli 11 anni, mentre la Cooperativa Zoe accoglierà nei suoi spazi bambini e famiglie per “L’ora di creatività”.

Anche Isforcoop La Spezia presenterà i propri corsi di formazione per ragazzi e adulti, tra fotografia, cortometraggio, stampa 3D e tantissimi altri. Nel pomeriggio di sabato, all’interno della sala danza, si terrà un laboratorio professionale di danza classica con un’insegnante dell’accademia Ateneo della danza di Siena, a cui sarà possibile assistere. Non mancherà la merenda per entrambe le giornate, grazie alla collaborazione e alla disponibilità di Eccellenze Campane. Un’occasione per conoscere iL D!alma in tutte le sue sfaccettature e i progetti futuri che si vorrebbero realizzare nel quartiere. Venerdì 10 e sabato 11 ottobre, dalle 15, iL Dialma a porte aperte vi aspetta!

