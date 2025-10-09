COMMENTA
Edoardo Garrone riconfermato presidente del Gaslini, via libera dal Consiglio dei ministri

edoardo garrone

Genova. Il Consiglio dei ministri, su proposta della presidente Giorgia Meloni e del ministro della Salute Orazio Schillaci, visti i pareri favorevoli espressi dalle competenti commissioni parlamentari, ha deliberato la riconferma di Edoardo Garrone a presidente del consiglio di amministrazione dell’istituto Gaslini di Genova. Lo riferisce il comunicato di Palazzo Chigi al termine della riunione.

Dal 2020 Garrone è presidente dell’Istituto Giannina Gaslini, consigliere di amministrazione della Fondazione Gerolamo Gaslini e presidente della Fondazione Gaslininsieme Ets.

