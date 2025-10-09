“Emozioni in movimento”, sabato al Civico uno spettacolo per sostenere la Fondazione Don Gnocchi

Sabato 11 ottobre alle 20.45 il Teatro civico della Spezia ospiterà “Emozioni in movimento”, evento benefico promosso dalla Fondazione Don Gnocchi per sostenere le attività della Fondazione, da anni sul territorio spezzino con il proprio centro di riabilitazione. L’iniziativa- accompagnata dal messaggio “L’arte può far vibrare il cuore. La solidarietà può accenderlo” – vedrà sul palco le compagnie di danza “Evolution Dance Studio” e “Danzabilmente”, il Coro Gospel “Joyful Singers” e musicisti del Conservatorio “G. Puccini”. Conduzione affidata a Maria Cristina Sabatini.
