Giordano: “Vigili del fuoco alle prese con gravi carenze di organico, depositato un ordine del giorno per nuove assunzioni”

“Le risorse per il corpo dei Vigili del fuoco sono sempre meno. La cartina di tornasole, questa volta, sono Savona, Albenga e Finale, dove le sigle sindacali puntano il dito sugli organici ridotti ai minimi storici, con turni scoperti e servizi essenziali a rischio”. Lo dichiara il capogruppo regionale del M5S, Stefano Giordano, commentando la notizia odierna in merito alle gravi carenze nel Ponente, messe a nudo dalle organizzazioni sindacali, e annunciando un ordine del giorno per impegnare il presidente della Regione e la Giunta ad attivarsi, attraverso la Conferenza Stato–Regioni, al fine di aumentare le risorse economiche della direzione regionale Vigili del fuoco Liguria per sopperire, nell’immediato, alle carenze organiche attraverso le norme contrattuali, e a sollecitare, nelle prossime mobilità nazionali, un incremento di personale come da piante organiche.

“I dati e le condizioni operative dicono chiaramente che il soccorso tecnico urgente è in emergenza. Ribadiamo le segnalazioni già fatte. Manca circa il 30% del personale previsto, una carenza che pesa su tutti i distaccamenti: a Genova sono attivi solo due nuclei sommozzatori su quattro e l’organico dei portuali presenta un deficit cronico; alla Spezia è operativo un solo nucleo sommozzatori su quattro, con conseguenze gravissime sul soccorso; a Savona il nucleo nautico, che dovrebbe lavorare con 26 specialisti su quattro turni h24, è ridotto della metà, tanto che da marzo due turni su quattro sono stati chiusi. Nel Ponente ligure e a Finale Ligure turni interi vengono sospesi perché mancano i pompieri. Questo significa straordinari continui, ferie ridotte, carichi di lavoro insopportabili e sicurezza messa a rischio, sia per chi indossa la divisa, sia per i cittadini”.

