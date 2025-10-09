Giornata della salute mentale, tre appuntamenti con Quarto Pianeta Festival e Teatro dell’Ortica

Genova. Venerdì 10 ottobre, in occasione della giornata mondiale della salute mentale, Quarto Pianeta Festival insieme al Teatro dell’Ortica organizza tre appuntamenti all’ex ospedale psichiatrico di Quarto per portare l’attenzione sul tema dell’inclusione e della cura.

Alle 17:00 sarà presentato il libro “Le armonie della follia. Due infermieri raccontano” a cura di Paola Mori e Giuseppe D’Erba, Erga Edizioni. Alle 18:00 si svolgerà il laboratorio teatrale aperto alla cittadinanza “Stranità” a cura del Gruppo Stranità. Prenotazione obbligatoria sul sito: www.teatrortica.it. Alle 21:00 concerto “Psicantria Best of” di e con Cristian Grassilli e Gaspare Palmieri.

» leggi tutto su www.genova24.it