Giornata mondiale della salute mentale, le iniziative di Asl 3: infopoint, passeggiate e un filo diretto

Genova. Domani, venerdì 10 ottobre, si celebra la Giornata mondiale della salute mentale. Nell’occasione Asl 3 promuove una serie di iniziative per sensibilizzare l’opinione pubblica, ridurre lo stigma verso queste tematiche e sottolineare come il benessere psichico sia un diritto fondamentale e parte integrante della salute.

In piazza De Ferrari e nella Sala della Trasparenza, dalle 10 alle 15, vi saranno infopoint con associazioni della Consulta Salute Mentale Asl3, operatori e specialisti del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze patologiche Asl3, diretto dal dottor Rocco Luigi Picci, che saranno a disposizione della cittadinanza per affrontare temi come le dipendenze patologiche, i disturbi del comportamento alimentare o quelli del neuro sviluppo infantile. Per l’occasione la Fontana di Piazza De Ferrari sarà colorata di verde.

» leggi tutto su www.genova24.it