Lavori di consolidamento al viadotto Rastello ad Altare: senso unico alternato lungo la Sp 29

Altare. Nuovi lavori sulla Sp 29 che interessano ancora il viadotto Rastello, nel Comune di Altare. Da lunedì 13 ottobre fino al 28 novembre, dalle 8.30 alle 18.30, sarà limitata la circolazione dal km 138+100 al km 138+170 e dal km. 140+400 al km. 140+600 con l’istituzione di un senso unico alternato, regolata da movieri.
Lo rende noto la Provincia di Savona, ente competente del tratto, nell’ambito di lavori di consolidamento e messa in sicurezza dei ponti, con l’impossibilità di garantire la fruizione bi-direzionale contemporanea della carreggiata stradale.