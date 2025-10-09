Lavori pubblici, Regione Liguria prima in Italia a sperimentare la piattaforma Scp Esecuzione

Genova. Dal 1° ottobre 2025, la Regione Liguria è diventata la prima in Italia ad avviare la sperimentazione della nuova piattaforma di approvvigionamento digitale sussidiaria SCP ESECUZIONE, realizzata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il supporto di ITACA, in collaborazione con la rete degli osservatori regionali dei contratti pubblici e nell’ambito del progetto PNRR “Strumenti ed azioni per il supporto alla qualificazione delle stazioni appaltanti e alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici”.

“Essere la prima Regione in Italia a sperimentare questa piattaforma rappresenta un passo fondamentale per semplificare le procedure, garantendo maggiore efficienza e qualità del lavoro delle nostre stazioni appaltanti – dichiara l’assessore regionale all’Edilizia e alle Politiche Abitative Marco Scajola –. Grazie a questa iniziativa, la Regione Liguria si conferma protagonista a livello nazionale nel percorso di innovazione e digitalizzazione degli appalti pubblici, avviando per prima la sperimentazione di una piattaforma certificata e progettata in modo più moderno per supportare le amministrazioni nella gestione dei contratti pubblici”.

» leggi tutto su www.genova24.it