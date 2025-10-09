COMMENTA
Little Club James a 30 secondi dalla vittoria contro il Savona, Carrà: “Nulla da rimproverare, giocato una gran partita”

carrà

Genova. Il Little Club James sfiora l’impresa contro il Savona. La squadra di Rossetti ha da subito approcciato al meglio il campionato, raccogliendo 4 punti nelle ultime due di campionato, rispettivamente contro Ceriale e ‘Striscioni’. Contro la squadra di Cola, una delle più quotate per il salto di categoria, ha dimostrato a più riprese di meritarsi anche più di un punto, mettendo in seria difficoltà i savonesi e subendo il gol del pareggio per 3-3 solamente nei minuti finali.

Difesa sempre attenta e offensive decise e pericolose, in un secondo tempo ben amministrato dai genovesi. Unica lacuna per loro i minuti finali dei due tempi: a poco del doppio fischio arriva la rete del vantaggio di Damonte che porta i rossoblù in svantaggio negli spogliatoi, poi Turone spegne i sogni di gloria del Little Club a pochissimo dallo scadere.

