Little Club James a 30 secondi dalla vittoria contro il Savona, Carrà: “Nulla da rimproverare, giocato una gran partita”

Genova. Il Little Club James sfiora l’impresa contro il Savona. La squadra di Rossetti ha da subito approcciato al meglio il campionato, raccogliendo 4 punti nelle ultime due di campionato, rispettivamente contro Ceriale e ‘Striscioni’. Contro la squadra di Cola, una delle più quotate per il salto di categoria, ha dimostrato a più riprese di meritarsi anche più di un punto, mettendo in seria difficoltà i savonesi e subendo il gol del pareggio per 3-3 solamente nei minuti finali.

Difesa sempre attenta e offensive decise e pericolose, in un secondo tempo ben amministrato dai genovesi. Unica lacuna per loro i minuti finali dei due tempi: a poco del doppio fischio arriva la rete del vantaggio di Damonte che porta i rossoblù in svantaggio negli spogliatoi, poi Turone spegne i sogni di gloria del Little Club a pochissimo dallo scadere.

» leggi tutto su www.ivg.it