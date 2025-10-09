Meteo, l’alta pressione porta sulla Liguria tempo stabile con cieli sereni

Liguria. Un blocco altopressorio continua ad essere presente tra la Penisola Iberica e l’Oceano Atlantico orientale, impedendo l’arrivo di flussi umidi atlantici sul continente. Resta quindi una fase di stabilità su gran parte dell’Europa centro-occidentale.
Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 9 ottobre avremo in mattinata cieli sereni su gran parte della regione, a tratti velati e con possibilità di foschie o nubi basse sui versanti padani del settore centro-occidentale, in diradamento nel corso della mattinata. Dalle ore centrali aumento della nuvolosità nell’interno, con velature sempre presenti sul mare.