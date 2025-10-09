Piaggio Aerospace, Venzano (Fim Cisl): “Piano industriale pianificato per i prossimi 30 mesi, bene un ricambio generazionale”

Liguria. “L’assetto industriale di Baykar Piaggio Aerospace si configura con 3 nuove divisioni di business Motori, Velivoli e After Market, con integrazioni in ogni divisione dei settori vendite, acquisti, produzione ed ingegneria, C’è stato prospettato un piano industriale declinato per i prossimi 30 mesi ma non abbiamo avuto elementi di dettaglio su quelle che sono le ricadute delle linee strategiche ed anche un piano preciso degli investimenti sui due siti, quello di Genova e di Villanova”.

Così Christian Venzano, segretario generale Fim Cisl Liguria, dopo l’incontro con l’Ad Giovanni Tomassini di Baykar Piaggio Aerospace presso l’Unione Industriali di Savona, alla presenza delle segreterie delle organizzazioni sindacali e delle RSU degli stabilimenti di Villanova d’Albenga e Genova e dell’assessore Regionale Ripamonti.

» leggi tutto su www.ivg.it