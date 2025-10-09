Quanto si risparmia davvero con il noleggio auto a lungo termine?

Negli ultimi anni, il mercato automobilistico ha assistito a una trasformazione radicale, non solo dal punto di vista tecnologico, con l’ascesa dei veicoli elettrici e ibridi, ma anche per quanto riguarda le modalità di accesso all’auto: sempre più consumatori, infatti, stanno rivalutando il concetto stesso di possesso, orientandosi verso soluzioni flessibili e personalizzabili come il noleggio auto a lungo termine. Se una volta acquistare un’auto rappresentava un passo quasi obbligato per chiunque avesse la necessità di spostarsi regolarmente, oggi questa scelta appare meno scontata, complice anche una maggiore consapevolezza dei costi occulti legati alla proprietà.

Il noleggio a lungo termine, che consente di guidare un veicolo nuovo per periodi generalmente compresi tra i 24 e i 60 mesi, a fronte del pagamento di un canone mensile fisso, include assicurazione, bollo, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale e, in molti casi, persino il cambio stagionale degli pneumatici. Un pacchetto completo che consente al cliente di evitare le spese impreviste, semplificare la gestione dell’auto e beneficiare di un controllo preciso sul budget mensile destinato alla mobilità. E sebbene il costo del canone possa inizialmente sembrare elevato, è proprio qui che si annida uno dei principali equivoci economici: confrontando in modo dettagliato tutte le voci di spesa tra possesso e noleggio, emergono sorprese inaspettate che mettono in discussione le convinzioni più radicate.

» leggi tutto su www.ivg.it