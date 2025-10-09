Recco: Andrea Demarchi, il libraio che fa incontrare noti autori e pubblico

Gli intrattenimenti proposti al pubblico, spesso indicati impropriamente come eventi, sono sovente presentazioni di volumi. Aumentano anche i concorsi letterari e in particolare le iniziative di associazioni e biblioteche per invitare alla lettura. Ma in realtà, quanto si legge? Ne parliamo con Andrea Demarchi, libraio di Recco che esercita il mestiere con grande passione e competenza. La sua libreria è diventata un salotto con autori internazionali che incontrano il pubblico. Citiamo, ad esempio, Hugo Vau, Michael Frank, Mario Calabresi e la mamma Gemma Capra, l’editore Raffaello Cortina, Federico Rampini, Luca Telese ed i liguri Marco Buticchi, Bruno Morchio, Valeria Corciolani, Serena Bartolucci, Fabio Pozzo, il compianto Roberto Perrone.

