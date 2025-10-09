Rinvenuto un altro ordigno bellico all’ecocompattatore delle Pianazze

Un secondo ordigno bellico è stato rinvenuto questa sera, intorno alle 19, alle Pianazze all’interno dell’ecocompattatore. Il ritrovamento è avvenuto durante le fasi di separazione dei materiali.

Sul posto sono intervenuti Carabinieri, i Vigili del fuoco e lo stabilimento è stato nuovamente fermato. Dunque, anche per la giornata di domani, il servizio di raccolta di plastica, carta e ingombranti subirà delle variazioni. Questa mattina era stato trovato un altro ordigno al termine del processo del trattamento della plastica. Una situazione che ha reso necessarie la chiusura alla viabilità e la sospensione delle attività.

