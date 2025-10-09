‘Santa’: ciak si gira, la città, forse, si trasforma in Saint-Tropez

Film americano: dopo tanto parlare, ora si fa sul serio. Oggi i camion di una società specializzata nei trasporti per produzioni cinematografiche sono arrivati a Santa Margherita Ligure: hanno parcheggiato in via Fratelli Arpe, proprio sotto l’ex ospedale, a ridosso di piazza Mazzini. Segnale chiaro che la macchina del set si è messa in moto.
All’Istituto Colombo di via Dogali sono comparsi gli stendini con gli abiti di scena: tutto lascia intendere che lì sarà allestita la “base logistica” per camerini e vestizione di attori e comparse. Nel frattempo, alcuni parcheggi sono stati temporaneamente soppressi per far posto ai mezzi di produzione. Secondo alcune indiscrezioni, le riprese raccontano una storia ambientata non a Santa ma a Saint-Tropez. Qui, insomma, si lavorerà “in maschera”. Una scelta che ha già acceso i mugugni: «Noi abbiamo i disagi e i francesi si prendono la gloria»; «E poi perché Saint-Tropez? Forse Santa Margherita non è abbastanza prestigiosa?». Vabbè che “il mugugno è libero”, ma stavolta oltre che fisiologico sembra giustificato.
Il progetto — nome provvisorio “Eternity” — era emerso a metà settembre con la “chiamata alle armi” per le aspiranti comparse. Il casting si è svolto domenica 28 settembre all’Istituto Colombo (mattino e pomeriggio, dress code elegante), con NDA (Non Disclosure Agreement) per i partecipanti: cioè un accordo di riservatezza che li impegna a non diffondere dettagli, foto o video del film, e una richiesta stimata di almeno cinquanta figurazioni. La produzione, americana, ha pianificato il soggiorno in città a cavallo delle ultime due settimane di ottobre, parlando di una troupe di circa 250 addetti. Il Comune, nelle parole del sindaco Guglielmo Caversazio, aveva sottolineato allora tre aspetti: introiti diretti per i servizi e per l’uso di Villa Durazzo, indotto economico fuori stagione su hotel e ristorazione, e ricaduta d’immagine per una località internazionale come Santa Margherita (poi però smentita, se le indiscrezioni in merito a Saint Tropez saranno confermate).
Sul piano operativo, la Genova-Liguria Film Commission fa da cerniera tra produzione e territorio (permessi, chiusure temporanee, maestranze, convenzioni). Si prevede qualche interdizione al traffico “a finestra”, limitata al minimo necessario. Tra le location annunciate in precedenza spiccano Villa Durazzo — che non sarà usata per scene d’azione per tutelare parco e risseu — e aree iconiche come il Covo di Nord Est, la rotatoria d’ingresso, il lungomare della Ghiaia e la zona di Ciassalunga. Tutto, però, resta modulabile: i reparti decideranno sul campo in base a esigenze di copione e logistica. Per tanti operatori economici, però, l’arrivo di 250 persone a ottobre resta una buona notizia.