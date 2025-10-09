Sono iniziate le operazioni di bonifica dell’ex discarica Sicam, situata nel comune di Santo Stefano Magra, in area Parco di Montemarcello, Magra e Vara. L’investimento complessivo è di 6 milioni di euro, sbloccati dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica per la riqualificazione dei cosiddetti ‘siti orfani’ in attuazione della Missione 2 del Pnrr, al termine di un percorso di confronto con Regione Liguria, che aveva inserito l’area tra quelle di interesse regionale. A seguito del via libera di Regione al progetto di fattibilità tecnico economica predisposto dal Comune quale soggetto attuatore degli interventi, a gennaio sono state affidate le attività di progettazione esecutiva ed esecuzione della bonifica, con un appalto integrato, alla ditta Riccoboni Holding Srl di Parma.
Santo Stefano, partite le operazioni di bonifica dell’ex Sicam. Giampedrone: “Svolta epocale”. Sisti: “Grande successo”