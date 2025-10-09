Santo Stefano, partite le operazioni di bonifica dell’ex Sicam. Giampedrone: “Svolta epocale”. Sisti: “Grande successo”

Sono iniziate le operazioni di bonifica dell’ex discarica Sicam, situata nel comune di Santo Stefano Magra, in area Parco di Montemarcello, Magra e Vara. L’investimento complessivo è di 6 milioni di euro, sbloccati dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica per la riqualificazione dei cosiddetti ‘siti orfani’ in attuazione della Missione 2 del Pnrr, al termine di un percorso di confronto con Regione Liguria, che aveva inserito l’area tra quelle di interesse regionale. A seguito del via libera di Regione al progetto di fattibilità tecnico economica predisposto dal Comune quale soggetto attuatore degli interventi, a gennaio sono state affidate le attività di progettazione esecutiva ed esecuzione della bonifica, con un appalto integrato, alla ditta Riccoboni Holding Srl di Parma.

