Seafuture guarda al 2027. Pagni: “Chiudiamo con 25mila partecipanti. La città ha grande potenziale, ma servono hotel per il turismo convegnistico”

Respinge la definizione di ‘salone del militare’ tout court, rivendica l’intuizione di aver creato una vetrina che in Italia non esisteva, lancia un messaggio d’amore per la Spezia a cui vorrebbe continuare a legare la sua creatura. Cristiana Pagni si lascia alle spalle la nona edizione di Seafuture, per molti quella della svolta. Per la massa critica di partecipanti raggiunta e per la visibilità ottenuta anche grazie ai momenti di relazione internazionale di cui è stato palcoscenico.

“Mi fa piacere che si dica che Seafuture è una cosa inedita per l’Italia, perché questo concetto passa spesso sotto traccia. Una piattaforma che parlasse di tecnologie del mare a 360 gradi mancava in un Paese come il nostro che deve avere una vocazione marittima”, dice la fondatrice e presidentessa di Italian Blue Growth a a Città della Spezia. Ha costruito la rete di partner pubblici e privati alla base della fiera che si è appena conclusa in quasi tre lustri, partendo da un manciata di stand al piano terra di SpeziaExpò nel 2009 e arrivando a ospitare 25mila tra visitatori e operatori all’interno dell’arsenale marittimo della Marina Militare fino a pochi giorni fa.

