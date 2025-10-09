Si è spento il fattore Picco per lo Spezia, che in casa non vince da sette partite

C’era una volta il fattore Picco, uno dei tanti elementi che in casa Spezia non stanno portando benefici. Quello che era stato il grande fortino della scorsa stagione, con un’imbattibilità di 361 giorni tra la sconfitta per 2-0 contro la Feralpisalò il 28 febbraio 2023 e quella contro il Catanzaro del 24 febbraio 2024, è diventata ora una componente che non riesce più a portare benefici.

Non per colpa del pubblico, che dopo il record di abbonati fatto registrare in estate, ha sempre spinto la squadra nelle quattro partite disputate al Picco. 10.742 spettatori contro la Carrarese, 9.345 con il Catanzaro, 8.488 con la Juve Stabia e 9.392 sabato scorso contro il Palermo. Il Picco e la sua gente stanno facendo la loro parte. Ma al momento non è abbastanza per far uscire questo Spezia da un momento negativo, che porta la squadra di D’Angelo a chiudere da ultima in solitaria la settima giornata.

