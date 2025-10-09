“Stati generali dell’informazione in Liguria”, appuntamento il 15 ottobre al Palazzo della Borsa di Genova

Appuntamento mercoledì 15 ottobre, al Palazzo della Borsa di Genova, per la prima edizione degli “Stati generali dell’informazione in Liguria”. L’evento, organizzato dall’Associazione Ligure dei Giornalisti e dall’Ordine Ligure dei Giornalisti, sarà l’occasione per discutere delle principali sfide che riguardano il mondo dell’informazione tra criticità e opportunità per il futuro.
Nel corso della giornata interverranno i principali rappresentanti della categoria a livello nazionale: la segretaria generale della Federazione Nazionale della Stampa Alessandra Costante, il presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti Carlo Bartoli, il presidente Inpgi Roberto Ginex e il presidente Casagit Gianfranco Giuliani. Ai quattro panel parteciperanno diversi giornalisti tra cui Fabrizio Fasanella de Linkiesta, Sara Menafra di Open e Corrado Zunino di Repubblica oltre a docenti universitari, attivisti, scrittori ed esperti tra cui Guido Levi (UniGe), Sergio Splendore (UniMi), Stefano Rebora (Music For Peace), Emanuela Abbatecola (UniGe) e Vladimir Luxuria (già parlamentare).
“Con questo appuntamento – dicono Matteo Dell’Antico (segretario Associazione Ligure dei Giornalisti) e Tommaso Fregatti (presidente Ordine Ligure dei Giornalisti) – vogliamo mettere al centro la figura di chi oggi fa informazione non senza innumerevoli problemi e criticità. È un appuntamento che vuole guardare anche e soprattutto al futuro di una professione in continua evoluzione, sia per chi lavora nelle redazioni ma anche per i moltissimi collaboratori troppo spesso sottopagati e sfruttati. Un sincero ringraziamento va a tutte le colleghe e i colleghi del Sindacato e dell’Ordine che da mesi stanno lavorando a questo evento assieme ai nostri uffici”.
