Turismo, l’assessore Ferro al TGG di Rimini: “Sport è infrastruttura sociale ed economica”

Rimini. “Investire nello sport significa costruire il futuro delle persone e dei territori. In Liguria ci crediamo da sempre e oggi, con il riconoscimento di Best European Region of Sport 2025, vediamo premiata una strategia fatta di scelte concrete, inclusive e sostenibili”. Così l’assessore regionale allo Sport Simona Ferro è intervenuta oggi al TTG Travel Experience di Rimini, nell’ambito del panel “ACES – Territori in Movimento”, organizzato da ACES Europe e ACES Italia, in collaborazione con Decathlon e con il patrocinio della Commissione Europea.

Nel corso dell’incontro, intitolato “Lo sport come volano di promozione territoriale, eventi e sostenibilità per il turismo della nuova era”, l’assessore Ferro ha illustrato le politiche messe in campo dalla Regione Liguria per fare dello sport un motore di sviluppo sociale, turistico ed economico.

