Ultimi posti disponibili per il Corso del Circolo Fotografico Sarzanese

Il Circolo Fotografico Sarzanese annuncia gli ultimi giorni e gli ultimi posti disponibili per la 53ª edizione del suo corso annuale di fotografia, un’opportunità imperdibile per chi desidera avvicinarsi a questa affascinante forma d’arte e acquisire una preparazione completa nei principali generi e linguaggi fotografici.

Il percorso formativo, pensato per offrire una solida base teorica e pratica, guiderà i partecipanti dalle fondamenta dell’uso della macchina fotografica fino alla realizzazione autonoma di un progetto personale. Tecnica, composizione, linguaggio visivo: ogni aspetto sarà affrontato con competenza e passione.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com