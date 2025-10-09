Varata nave Olterra, sarà consegnata nel 2027 per operare a stretto contatto con il Comsubin

E’ stata varata questa sera nel cantiere navale Mariotti di Genova la nave Olterra, un moderno gioiello della cantieristica navale italiana alla presenza, tra gli altri del presidente della Regione Liguria Marco Bucci, del presidente del cantiere navale Mariotti, Marco Bisagno, dell’amministratore delegato Marco Ghiglione, dell’ammiraglio Salvatore Vitiello, comandante del Comando logistico della Marina Militare, in rappresentanza del Ministero della Difesa. Si tratta della prima nave realizzata dai cantieri Mariotti per la Marina Militare.

Designata come unità di soccorso sommergibili e attività subacquee, opererà in supporto al Comsubin e sostituirà Nave Anteo, da oltre quarant’anni in servizio. La nave potrà ospitare fino a duecento persone, equipaggio e operatori compresi. La consegna e l’entrata in servizio è prevista nel 2027.

