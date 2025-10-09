Via Isonzo, tre mesi di cantieri con senso unico alternato: traffico a rischio tilt

Genova. E’ in partenza in queste ore un nuovo cantiere che rischia di mettere in difficoltà viabilità e tenuta di nervi dei genovesi. Si tratta dei lavori per la sostituzione di una importante tubatura del gas che attraversa via Isonzo, a Sturla, e che interesseranno la strada fino a inizio gennaio 2026, con conseguente riduzione della carreggiata e relativa circolazione a senso unico alternato.

I lavori si articoleranno in diverse fasi operative: inizialmente, si procederà con l’apertura di tre saggi ispettivi, uno alla volta, che saranno richiusi in giornata. Successivamente, la sostituzione delle tubature prevedrà scavi sequenziali sui marciapiedi (prima a sinistra e poi a destra) e l’attraversamento delle corsie di marcia. Durante gli scavi sui marciapiedi, i pedoni saranno deviati su stalli di parcheggio protetti da transenne o tramite un percorso pedonale protetto che, se necessario, scavallerà gli scavi finché il marciapiede non tornerà transitabile.

