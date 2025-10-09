Via libera ai droni per il settore agricolo, Coldiretti Liguria: “Svolta per la viticoltura e l’olivicoltura”

Coldiretti Liguria accoglie con grande soddisfazione l’approvazione dell’emendamento al disegno di legge “Semplificazioni” che apre ufficialmente all’utilizzo dei droni in agricoltura. Questa novità rappresenta una svolta fondamentale per il settore agricolo regionale, in particolare per settori come la viticoltura e l’olivicoltura, che potranno avvalersi di trattamenti specifici e mirati grazie alle tecnologie di precisione offerte dai droni.

“In Liguria, dove settori come l’olivicoltura rappresentano un pilastro dell’economia rurale e un elemento distintivo del nostro territorio, l’introduzione dei droni rappresenta una grande opportunità per migliorare la gestione delle colture e ottimizzare l’uso delle risorse”, commentano Gianluca Boeri, presidente di Coldiretti Liguria, e Bruno Rivarossa, Delegato Confederale. “Grazie ai droni, sarà possibile intervenire con trattamenti più precisi e localizzati, riducendo l’impatto ambientale e aumentando l’efficacia contro parassiti e malattie, in un momento in cui i cambiamenti climatici impongono risposte rapide e innovative.”

