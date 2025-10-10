A Loano una serata di solidarietà per il Projeto Corumbá: spettacolo e cena di beneficenza per sostenere i bambini del Brasile

Loano. Dopo venticinque anni torna in scena “La Compagnia degli Sciancati” e lo fa da protagonista di una serata all’insegna della solidarietà e del divertimento. Sabato 18 ottobre, a partire dalle 19.30, nel salone della chiesa di San Pio X in via Bergamo a Loano, andrà in scena la performance teatrale “Poco attori e mal combinati”, seguita da una cena di beneficenza a favore del Projeto Corumbá Onlus Brasile.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’associazione “Insieme a Voi” e con il supporto di numerosi sponsor locali, sarà un’occasione per raccogliere fondi destinati al Centro doposcuola di formazione e ricreativo CAIJ, che accoglie bambini e ragazzi di strada o a rischio nelle periferie di Corumbá, in Brasile.

