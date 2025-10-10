COMMENTA
CONDIVIDI

Dal collage ai giochi da tavola, laboratori creativi per adulti alla biblioteca di Santo Stefano

Dal collage ai giochi da tavola, laboratori creativi per adulti alla biblioteca di Santo Stefano

Nuova biblioteca Santo Stefano

Laboratori creativi per adulti a cura dell’associazione “Campagna viva” a Santo Stefano Magra. Si terrano dal 16 ottobre, ogni giovedì dalle 15:30 alle 17:30 alla Biblioteca civica C. Arzelà (in Via Arzelà, la via che conduce alla stazione ferroviaria). Le attività che saranno proposte: scatole della memoria, quaderno creativo, collage, journaling, metodo Caviardage, giochi da tavola.
Per informazioni e prenotazioni
Raffaella: 3398692542
Biblioteca 0187 697141

L’articolo Dal collage ai giochi da tavola, laboratori creativi per adulti alla biblioteca di Santo Stefano proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com