Dal collage ai giochi da tavola, laboratori creativi per adulti alla biblioteca di Santo Stefano

Laboratori creativi per adulti a cura dell’associazione “Campagna viva” a Santo Stefano Magra. Si terrano dal 16 ottobre, ogni giovedì dalle 15:30 alle 17:30 alla Biblioteca civica C. Arzelà (in Via Arzelà, la via che conduce alla stazione ferroviaria). Le attività che saranno proposte: scatole della memoria, quaderno creativo, collage, journaling, metodo Caviardage, giochi da tavola.
Per informazioni e prenotazioni
Raffaella: 3398692542
Biblioteca 0187 697141
