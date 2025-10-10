Danni alla passeggiata di Marinella, Consulta: “Mancano i controlli, serve videosorveglianza”

“Abbiamo informato dell’accaduto l’Amministrazione comunale chiedendo di mettere prima possibile un sistema di videosorveglianza per identificare gli eventuali protagonisti di altri danni e denunciarli”. E’ quanto scrive la Consulta territoriale di Marinella denunciando gli atti di vandalismo che in questi giorni hanno riguardato la passeggiata a mare inaugurata lo scorso luglio e realizzata nell’ambito del Progetto Pinqua di riqualificazione della frazione del litorale. “Da un sopralluogo effettuato oggi – sottolineano ancora i membri della Consulta – abbiamo riscontrato alcune azioni vandaliche che purtroppo rimarranno impunite. Mancano i controlli”. Nello specifico alcuni paletti sono stati divelti mentre intorno alla passerella non mancano rifiuti abbandonati e tracce di roghi.