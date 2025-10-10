“Dieci anni per salvare il mondo”, l’antologia di fumetti per parlare del cambiamento climatico

Genova. Si chiama “Dieci anni per salvare il mondo” ed è la nuova antologia di fumetti che parlano di cambiamento climatico, edito da Morellini editore in collaborazione con la genovese CDM Lab, in uscita oggi in libreria e sugli store online.
Il progetto, che rappresenta un esperimento editoriale senza precedenti nel panorama del fumetto italiano, riunisce talenti del graphic novel provenienti da Italia (il genovese Matteo Fortuna insieme a GUD), Regno Unito (Clarice Tudor, Sayra Begum, Jack Teagle) e Filippine (Budjette Tan & Kajo Baldisimo, Manix Abrera, Kevin Eric Raymundo, Ren Galeno, Emiliana Kampilan).