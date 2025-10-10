“Funghi in piazza” a Calizzano, Festa d’Autunno ad Ortovero e Festa della Zucca a Zuccarello: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. A Calizzano torna “Funghi in piazza”, mentre ad Ortovero c’è la Festa d’Autunno e a Zuccarello la Festa della Zucca. Borghetto ospita invece una giornata di sport e divertimento con “Borghetto in festa” e Laigueglia “Il salto dell’acciuga”. Per gli amanti della cultura da non perdere le visite a Villa Gavotti ad Albisola per le Giornate Fai d’Autunno. Infine non mancheranno le tipiche castagnate a Cengio ed Albenga. Ma ora entriamo nel dettaglio degli eventi da non perdere nel weekend.

A CALIZZANO TORNA “FUNGHI IN PIAZZA”

