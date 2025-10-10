Gaza, Raffaelli: “Accordo positivo, ma è inizio percorso che dovrà avere come obbiettivo riconoscimento del principio dei due popoli, due Stati”

Marco Raffaelli, consigliere comunale spezzino del Partito democratico, interviene in merito all’accordo su Gaza. “L’accordo raggiunto, seppur un compromesso, credo sia comunque positivo – afferma Raffaelli nella nota -. Consente difatti la cessazione di una carneficina nei confronti dei palestinesi e la liberazione degli ostaggi e dei detenuti di entrambe le parti. Ma è l’inizio di un percorso che dovrà avere come obiettivo un patto finale: il riconoscimento pieno del principio ‘due popoli due Stati’. Ed è su questo che adesso si dovranno impegnare l’Italia, l’Europa, il mondo”.

