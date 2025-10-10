COMMENTA
Economia

Il Museo Tecnico Navale sarà business museum, Pagni: “Lavori nel 2026, ragioniamo in grande”

Rendering Museo Tecnico Navale

Sono passati quasi otto mesi dall’aggiudicazione del bando di gestione del Museo Tecnico Navale da parte di una cordata di imprese spezzine con a capo Italian Blue Growth. Il prossimo anno sarà quello della svolta per il presidio di Porta Principale, che tuttora porta avanti un’interessante attività culturale nonostante le limitate risorse a disposizione. Con l’ingresso dei privati il vecchio contenitore di cimeli della marineria italiana diventerà, da disciplinare di gara, un business museum. “La gestione del Museo Tecnico Navale è una cosa che ho voluta fortemente da quando è stato emesso il bando di Difesa Servizi. Dico sempre che per costruire il futuro bisogna partire dalle tradizioni e il Navale è proprio questo. Avvieremo un processo di ammodernamento graduale con l’obiettivo di valorizzare le sue collezioni e renderlo ancora più innovativo e accessibile”, dice la presidente di IBG Cristiana Pagni.

Della squadre fanno parte Cabi, Turismo Sostenibile Cinque Terre, Zoe, Euroguarco, Opera Laboratori, Consorzio Marittimo Cinque Terre – Golfo dei Poeti e Fluid Global Solutions. “Le tempistiche sono dettate dal bando e dalle direttive di Difesa Servizi. La sottoscrizione del contratto penso avverrà a breve, entro l’anno o al massimo a inizio 2026 – dice Pagni -. I lavori partiranno subito dopo firmato il contratto, nel giro di pochi giorni. Crediamo di poter creare una pianificazione del cantiere che permetta di mantenere la struttura aperta, o quantomeno con chiusure temporanee di breve durata”.

