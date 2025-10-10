Il Museo Tecnico Navale sarà business museum, Pagni: “Lavori nel 2026, ragioniamo in grande”

Sono passati quasi otto mesi dall’aggiudicazione del bando di gestione del Museo Tecnico Navale da parte di una cordata di imprese spezzine con a capo Italian Blue Growth. Il prossimo anno sarà quello della svolta per il presidio di Porta Principale, che tuttora porta avanti un’interessante attività culturale nonostante le limitate risorse a disposizione. Con l’ingresso dei privati il vecchio contenitore di cimeli della marineria italiana diventerà, da disciplinare di gara, un business museum. “La gestione del Museo Tecnico Navale è una cosa che ho voluta fortemente da quando è stato emesso il bando di Difesa Servizi. Dico sempre che per costruire il futuro bisogna partire dalle tradizioni e il Navale è proprio questo. Avvieremo un processo di ammodernamento graduale con l’obiettivo di valorizzare le sue collezioni e renderlo ancora più innovativo e accessibile”, dice la presidente di IBG Cristiana Pagni.

Della squadre fanno parte Cabi, Turismo Sostenibile Cinque Terre, Zoe, Euroguarco, Opera Laboratori, Consorzio Marittimo Cinque Terre – Golfo dei Poeti e Fluid Global Solutions. “Le tempistiche sono dettate dal bando e dalle direttive di Difesa Servizi. La sottoscrizione del contratto penso avverrà a breve, entro l’anno o al massimo a inizio 2026 – dice Pagni -. I lavori partiranno subito dopo firmato il contratto, nel giro di pochi giorni. Crediamo di poter creare una pianificazione del cantiere che permetta di mantenere la struttura aperta, o quantomeno con chiusure temporanee di breve durata”.

