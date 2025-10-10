Le auto di lusso, il bar copertura e la droga nel forno durante i controlli: così gli spacciatori venivano riforniti di cocaina e crack

Genova. Era un bar di piazza Barabino a Sampierdarena la centrale di rifornimento di decine di spacciatori del centro storico genovese al centro della maxi operazione della polizia locale che ha portato oggi all’arresto di 20 persone.

Il locale, acquistato nel settembre 2023 da Bathie Thioub, senegalese 45enne insieme alla moglie Soda, era stato scelto proprio per la sua posizione: abbastanza lontana dalle piazze di spaccio del centro storico, ma comodamente raggiungibile anche in bus. Il locale-copertura aveva sostituito altre centrali di spaccio, in centro storico tra via della Maddalena e via del Campo, in appartamenti di cui il 45enne aveva la disponibilità ma che eran diventati troppo rischiosi per i continui controlli e pattuglioni delle forze dell’ordine.

