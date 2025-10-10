Pro Recco: alla presentazione a Tursi presente Silvia Salis, assente Carlo Gandolfo

Maurizio Felugo, presidente inossidabile della Pro Recco e Massimo Fondelli, esordio pallanuotistico nel Camogli e amministratore unico di My Spor, hanno ribadito che la mancata disponibilità della piscina di Punta Sant’Anna a Recco (che avrebbe dovuto essere riqualificata già ai tempi di Gabriele Volpi) sposta per due stagioni l’attività agonistica della società più titolata, nella piscina della Sciorba a Genova. L’annuncio nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi. Presente il sindaco Silvia Salis; assente il sindaco di Recco Carlo Gandolfo che si è sempre prodigato a favore della Pro Recco. I fans recchelini non hanno gradito.

