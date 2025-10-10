Un’intera giornata dedicata alla castagna, uno dei frutti selvatici più antichi e più consumati da sempre in Liguria, con le castagne, che dato il loro elevato potere nutritivo, hanno rappresentato nei periodi carestia del passato e durate l’ultima guerra una risorsa provvidenziale per le popolazioni più povere, tanto che il castagno si è guadagnato l’appellativo di “albero del pane”. L’evento si terrà domenica 12 ottobre con inizio alle 12 in Piazza Bollo e sarà un’ottima occasione per divertirsi e stare insieme tra buon cibo e buona musica. A organizzare sarà la Pro Loco di Deiva Marina con il patrocinio del Comune di Deiva Marina. Verranno allestiti stand gastronomici per celebrare questo alimento contadino, protagonista da sempre dell’enogastronomia locale, gustando principalmente le caldarroste cotte direttamente sul fuoco nella tipica padella e servite nell’altrettanto tradizionale cartoccio, ma anche testaroli di farina di castagne al sugo e al pesto e dolci preparati sempre con le castagne.

L’articolo Profumo d’autunno a Deiva Marina: una giornata tra castagne, musica e tradizione proviene da Città della Spezia.

