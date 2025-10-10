Rapallo: “Interrogazione scuola, risposta inviata nei termini previsti”

Da Laura Mastrangelo, Assessore alla Pubblica Istruzione

Desidero, con la presente, rispondere a quanto affermato dal Consigliere Andrea Carannante riguardo ad una presunta mancata risposta, da parte mia, all’interrogazione dallo stesso presentata in data 01/09/2025, sullo stato dell’edilizia scolastica nel Comune di Rapallo: ebbene sono a precisare che la mia risposta è stata regolarmente trasmessa nei termini previsti, tramite PEC, in data 19 settembre

2025 (Prot. n. 46964).

Ho ritenuto opportuno, prima di ogni replica pubblica, attendere le necessarie verifiche da parte degli Uffici, al fine di accertare con precisione l’avvenuta consegna della mia comunicazione. Tali verifiche, concluse nella giornata odierna, hanno confermato – come da nota protocollata del Settore 4, a firma della Dirigente Dott.ssa Anna Maria Drovandi – che la risposta è stata inviata, via protocollo, e

ricevuta correttamente.

Ritengo importante che il confronto politico si svolga sempre nel rispetto della verità dei fatti e delle corrette procedure amministrative, nel pieno spirito di trasparenza che da sempre caratterizza il mio operato.

