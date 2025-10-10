Rimpasto amministrativo a Ceriale, la Lega di Borghetto: “Bene la nomina di Fabrizio Dani a consigliere con deleghe di grandi responsabilità”

Ceriale. A seguito del rimpasto amministrativo che ha interessato la maggioranza del sindaco di Ceriale Marinella Fasano, la sezione di Borghetto e della Val Varatella della Lega Salvini Premier esprime il suo “più convinto apprezzamento per l’operato e la decisione assunta” dal primo cittadino.

“Il sindaco Fasano ha dimostrato coraggio, responsabilità istituzionale e visione politica nell’affrontare un momento di crisi interna, compiendo un atto di rottura necessario per salvaguardare la stabilità e la continuità amministrativa del Comune. L’azzeramento delle deleghe e la successiva formazione di una giunta e un assetto consiliare rinnovati sono un segnale forte e positivo, che antepone il bene della comunità a ogni dinamica di parte”:

