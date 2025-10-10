Sea Watch 5 alla Spezia, la testimonianza di chi accoglie: “Siamo in prima linea, incontrare chi sbarca fa riflettere ed emozionare”

Sono cominciate attorno alle 18 operazioni di sbarco dalla nave Ong Sea Watch 5, fatta attraccare alla Spezia in base al decreto Piantedosi. A bordo ci sono 79 persone, provenienti principalmente da Sudan, Eritrea e Somalia. Tra loro ci sono anche alcuni bambini. Sul posto sono presenti la Caritas Diocesana e la Croce Rossa della Spezia, incaricate nella prima fase di accoglienza. Le operazioni in banchina dovrebbero terminare in tarda serata mentre quelle legate alle fasi burocratiche e sanitarie a tarda notte.

