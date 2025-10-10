Sestri Levante, torna l’iniziativa “Puliamo il mondo”: appuntamento giovedì 16 ottobre

Sestri Levante. Il Comune di Sestri Levante, tramite il LabTer Tigullio e in collaborazione con l’Associazione Sentieri a Levante, aderisce alla 32ª edizione di Puliamo il Mondo, l’annuale iniziativa di Legambiente finalizzata a sensibilizzare sull’importanza dell’azione di ciascuno di noi per la salvaguardia dell’ambiente.

Giovedì 16 ottobre, a partire dalle ore 9.30 per circa 3 ore, gli alunni delle classi seconda e quarta della scuola primaria del plesso Papa Giovanni XXIII – e tutti coloro che vorranno – armati di pinze, guanti e sacchetti forniti dal Comune di Sestri Levante, da Legambiente e da Aprica, puliranno il sentiero che porta ai resti della chiesa di Sant’Anna e, se ci sarà ancora tempo, anche un tratto di spiaggia vicino al promontorio.

